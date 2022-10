SOŠ a SOU Vyškov

Programátor a obsluha CNC strojů, Lear Corporation

Rok absolvování: 2011, Obor: Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje

"Po základní škole to byla příjemná změna. Na základce jsem nebyl zrovna jedničkář a tady odpadlo hodně předmětů, které mě opravdu nebavily a nešly mi. Na Sochorce mi přibyly nové zajímavé předměty, které mi dávaly smysl, že se mi budou v profesním životě hodit. A protože mě to bavilo, tak jsem ani neměl problém se to naučit."